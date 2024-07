Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatının Portuqaliya və Sloveniya yığmaları arasında 1/8 final görüşü başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın əsas və əlavə vaxtı heç-heçə yekunlaşıb - 0:0. “Frankfurt Arena” keçirilən qarşılaşmada qalib penaltilər seriyasından sonra bəlli olub.

Burada daha dəqiq oynayan (3:0) portuqaliyalılar 1/4 finala yüksələrək Fransaya rəqib olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.