Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Disveli kəndində qəzaya uğrayıbhərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə gürcü mediası məlumat yayıb.

Qəza nəticəsində pilot həlak olub. Digər təfərrüatlar barədə məlumat verilməyib.

