Müğənni Səidə Dadaşova "Xəbərin var?" verilişində açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni geyiminə görə verilişlərin birinə buraxılmadığını deyib:

"Məni paltarıma, aksessuarıma görə efirə buraxmadılar. Dedilər ki, paltarın demodedir, dəbdən düşmüşdür. Halbuki 30 ildir bu sənətdə fəaliyyət göstərirəm. Mən açıq-saçıq geyinsəm, daha gözəl görünərmişəm. Bunu kamera arxasındakı, özünə dırnaqarası stilist deyən biri dedi. Efirə çıxmadım, icazə vermədilər.

