Bakının Xəzər rayonunda 1995-ci il təvəllüdlü Amil Hikmət oğlu Cahangirov və 1970-ci il təvəllüdlü Hikmət Əlihüseyn oğlu Cahangirov dava zamanı bıçaqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binə Atçılıq yaşayış massivində qeydə alınıb.

Xəstəxanaya yerləşdirilən 29 yaşlı A.Cahangirova 8 bıçaq zərbəsi vurulub.

Əldə edilən məlumata görə, onları qonşuluqda yaşayan şəxs dava zamanı bıçaqlayıb.

Faktla bağlı Xəzər Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

