Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan 56,2 milyon ABŞ dolları dəyərində ayaqqabı idxal edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 milyon dollar çoxdur.

Qeyd edək ki, bu dövrdə Azərbaycan 153 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim əşyaları və geyim üçün ləvazimatlar idxal edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.