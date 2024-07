Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda toyda düşən mübahisə nəticəsində ziyafət iştirakçılarından olan ata-oğul bıçaqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, zərərçəkmişlərin qohumu Zaur Kərimov Baku.tv-yə hadisənin təfərrüatlarını danışıb.

Z. Kərimov bildirib ki, hadisə toydan sonra baş verib: "Həmin şəxslər toydan qayıdandan sonra, özləri ilə bıçaq götürüb gəlib evdən Amillə Hikməti çağırıblar. Amilə 6, atasına isə 3 bıçaq vurublar".

Daha ətraflı sujetdə:

