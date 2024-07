Xırdalanda bıçaqlanan qadının əri saxlanıldı

Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində 1990-ci il təvəllüdlü Həsənova Şəbnəm Taleh qızına qısqanclıq zəminində çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirməkdə şübhəli bilinən həyat yoldaşı 1985-ci il təvəllüdlü Bayramov Anar Şamil oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.



Metbuat.az bu bildirir ki, bu barədə APA-ya DİN-in Mətbuat Xidmətindın bildirilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanlıb, araşdırmalar aparılır.

***

Abşeron rayonunda ailə-məişət zəminində dava zamanı qadın ağır xəsarətlər alıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Quşçuluq massivində qeydə alınıb.

1990-ci il təvəllüdlü Həsənova Şəbnəm Taleh qızı yaşadığı evin həyətyanı sahəsində əri tərəfindən bıçaqlanıb.

Qadın çoxsaylı kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

