ABŞ Prezidenti Co Bayden İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə danışıqlar aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının əldə olunması səylərini müzakirə edib. Telefon danışığı zamanı Bayden Netanyahunun ABŞ, Qətər və Misirdən olan vasitəçilərə razılaşmanı müzakirə etmək üçün səlahiyyət vermək qərarını alqışlayıb.

