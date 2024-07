İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı Azərbaycana səfərə dəvət etdi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İranın yeni seçilmiş Prezidenti Məsud Pezeşkianı Azərbaycana səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan lideri İlham Əliyevin Məsud Pezeşkiana ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edilib.

"Əminəm ki, birgə səylərimizlə xalqlarımızın və ölkələrimizin mənafeləri naminə Azərbaycan ilə İran arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın genişlənməsinə nail olacağıq. İkitərəfli əməkdaşlığımızın inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq məqsədilə Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm Sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost və qardaş İran xalqının rifahı naminə qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram", - dövlət başçısı qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.