“Fəlakət” obrazı ilə məşhurlaşan aktyor Elşən Orucov yeni avtomobil alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyorun dostu, aparıcı İlkin Həsəni sosial mediada bildirib.

O, Elşənin maşınının fotosunu paylaşaraq "çox mübarək" yazıb.

