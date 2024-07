Ötən gün Bilgəh çimərliyində bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, 1994-cü il təvəllüdlü Anar İsmayılov dənizdə batıb.

Belə ki, mərhum çimərlikdə başqa bir qadının batdığını görüb və onu xilas etməyə çalışıb. Qadın sağ qalsa da, Anarın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Məlumata görə, Anar ticarət mərkəzlərinin birində mühafizəçi işləyib.

