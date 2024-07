Netanyahu sövdələşmə ilə bağlı şərtlərini açıqladı

"İstənilən sövdələşmə İsrailə döyüşləri bərpa etməyə və bütün məqsədlərə çatana qədər döyüşməyə imkan verməlidir".

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu səsləndirib.

O bildirib ki, ABŞ prezidenti Co Bayden tərəfindən irəli sürülən və İsrail tərəfindən razılaşdırılan Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı razılaşma İsrailə anklavda saxlanılan girovları hərbi əməliyyatın məqsədlərinə xələl gətirmədən azad etməyə imkan verəcək.

Baş naziin ofisindən verilən açıqlamada bildirilir ki, razılığın bir bəndi də Misirdən Qəzza zolağı ilə sərhəddə silah qaçaqmalçılığının qarşısının alınmasını nəzərdə tutur.

