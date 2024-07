Bakıda faciəli hadisə baş verib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən özəl klinikalardan birində qeydə alınıb.

Oraya sünnət olunmaq üçün gətirilən Abşeron sakini, 4 aylıq Məhəmməd Əliyev qəfil dünyasını dəyişib.

Körpənin hansı səbəbdən öldüyü hələlik açıqlanmır.

Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.

