Bakıda tələbə qəfil vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb. Məlumata görə, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Məktəbəqədər Təhsil fakültəsinin IV kurs tələbəsi Mehri Məhəmmədova qəfil ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

Onun fotosunu təqdim edirik:

