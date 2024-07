Bu deputatlar mandatı ilə vidalaşacaq - ADLAR / İDDİA

Milli Məclisə yeni seçkilər təyin olunması ilə bir çox deputatlar öz mandatları ilə vidalaşmalı olacaqlar.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, artıq proses başlanıb. Milli Məclisin vitse-spikeri Adil Əliyev deputat olmaq istəməyib.

Onun deputat olduğu dövrdə özünü doğrultuğu və uğurlu fəaliyyət göstərdiyinə görə, o, ölkə başçısının sərəncamı ilə Suraxanı RİH başçısı təyin edilib. Lakin bu, son deyil. Bundan əlavə, bəzi deputatlar da mandatları ilə vidalaşmalı olacaqlar. Vidalaşmalı olacaq deputatların bir qismi növbəti çağırışda iştirak etmək niyyəti olmadığından, bəziləri onlara olan etimadı doğrultmadığından, digər bir qismi digər səbəblərdən kənarda qalacaq. Ən ciddi dəyişiklik isə YAP-ın siyahısında olacaq. Çünki YAP hər yeni seçkidə öz siyahısında 30 faizinə yaxın dəyişiklik edir. Etimadı doğrultmayan, digər vəzifələrə keçən, səhhəti və yaş həddi ilə əlaqədar olaraq səmərəli fəaliyyət göstərə bilməyəcək şəxslərın adı namizədlik siyahısından çıxarılır. Biz sentyabrın 1-nə təyin olunan növbəti seçkidə bunun şahidi olacağıq.

Məlumatlara görə, YAP 20-dən artıq deputatını əvəzləmək niyyətindədir. Dəyişikliklərin daha çox Naxçıvan MR-də olacağı gözlənilir.

AMEA prezidenti İsa Həbibbəyli, Eldar İbrahimovun, Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Səttar Mehbalıyevin və digərlərinin namizədlər siyahısında olmayacağı nəzərdə tutulub.

Bundan əlavə olaraq, əldə edilən məlumatlara görə, VI çağırış Milli Məclis üzvlərindən Rüfət Quliyev, İqbal Məmmədov, Malik Həsənov, Sabir Rüstəmxanlı, Fəzail Ağamalı, Jalə Əliyeva, İmamverdi İsmayılov, Aqil Abbas, İlham Məmmədov, Vüqar İskəndərov, Sevinc Hüseynova, Məzahir Əfəndiyev, Cavid Osmanov, Jalə Əliyeva, Oqtay Əsədov, Nizami Cəfərov, Ülviyyə Ağayeva, Novruzəli Aslanov, Bəxtiyar Sadıqov, Kamilə Əliyeva, Aydın Hüseynov, Tahir Kərimli, Aqil Məmmədov, Aqiyə Naxçıvanlı, Rasim Musabəyov, Ziyad Səmədzadə, Sədaqət Əliyeva, Afət Həsənova, Könül Nurullayeva, Aydın Mirzəzadə, Əliabbas Salahzadə, Elman Məmmədov və daha bir neçə nəfər mandatları ilə vidalaşmalı olacaqlar.

VII-cı çağırış Milli Məclisin rəhbərliyində də yeni simaların olacağı böyük ehtimallar arasındadır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, parlamentin vitse-spikeri Adil Əliyevin icra başçısı təyin edilməsi də bunu deməyə əsas verir. Xüsusən yeni vitse-spikerlər və komitə sədrləri, komitə sədrinin müavinləri səviyyəsində də yeniliklər olacağı gözlənilir.

