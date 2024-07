“Galaxy Unpacked” iyul 2024 - “Galaxy AI” buradadır

“Galaxy AI” yeni dövrə qədəm qoyur. İndi ən son “Galaxy Z” seriyasına və bütün “Galaxy” ekosisteminə daxil edilmiş “Galaxy AI”ın gücünü kəşf etməyə hazırlaşın.

Mobil süni intellektin yeni dövründə özünüzü yeni imkanlar aləminə hazırlayın.

Samsung Electronics “Galaxy Unpacked” mərasimini iyulun 10-da Parisdə keçirəcək.

Rəmzi mədəni mərkəz və trend episentri ən son qabaqcıl yeniliklərimizin yayılması üçün mükəmməl fona çevrilir.

Tədbir saat 17:00-da Samsung.com və Samsung YouTube Azerbaijan kanalında canlı yayımlanacaq.

Xəbərləri izləyin və mütləq news.samsung.com/global-a daxil olun.

