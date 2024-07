Xəbər verdiyimiz kimi, qəbul imtahanında 657.1 bal toplayan Fidan İbişova Qarabağ Universitetini seçəcəyini bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, Fidan İbişova mətbuatda Mirmehdi Rəsul adı ilə çıxış edən şair Mirmehdi İbişovun qızıdır. Şair bu barədə özünün "Facebook" hesabında paylaşım edib.

Mirmehdi İbişov ali təhsilli müəllimdir və Füzulidə tanınmış pedaqoqlardandır.

