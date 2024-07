"Neftçi" qapıçısı ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, xorvatiyalı qolkiper İvan Brkiç "ağ-qaralar"ın düşərgəsini tərk edib.

Qeyd edək ki, əlcək sahibi 2022-ci ildən Bakı klubunda çıxış edirdi. O, bu müddət ərzində "Neftçi"nin heyətində 68 oyun keçirib.

