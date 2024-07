Boşanma xəbərləri ilə gündəmə gələn cütlüyün yeni görüntüsü diqqət çəkdi - VİDEO

Xalq artisti Elçin Əzizovun həyat yoldaşı Həmidə Məlikovanın yayımladığı video diqqət çəkib.

Metbuat.az Axşam-az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülər NTV Televiziya Şirkəti ASC-nin baş direktorunun müavini, baş prodüser Timur Vaynşteynin və həyat yoldaşı Yana Batırşinanın evlilik ildönümündə lentə alınıb.

Görüntülərdə diqqət çəkən məqam isə bir neçə gündür ayrılıq xəbərləri ilə gündəmə gələn Xalq artisti Murad Adıgözəlzadə və həyat yoldaşı Aysel Adıgözəlzadə olub. Onlar birlikdə məclisə qatılıblar.

Qeyd edək ki, bir neçə gündür Murad və Ayselin ayrılacağı ilə bağlı xəbərlər yayılır. İddialara görə Murad Ayselə xəyanət edib. (Axşam.az)

