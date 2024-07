Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinə direktor müavini təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin əmri ilə Qurban Pirimov bu vəzifəyə təyin edilib.

Xatırladaq ki, o, Azərbaycanın ilk Xalq artisti, tarzən Quban Pirimovun nəvəsidir.

