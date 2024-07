Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin Rayon təsərrüaftı şöbəsinin müdiri Hüseynov Mehman Elman oğlu vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Pravda.az-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Hələlik həmin vəzifəyə təyinat yoxdur.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin iyulun 8-də imzaladığı sərəncamla Adil Abış oğlu Əliyev Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

