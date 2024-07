Yeni tədris ilində ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələr üçün bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsilin İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Elnur Nəsibov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Yeni tədris ilində biz ali təhsil müəssisələri ilə danışıb razılaşdırmışıq. Vahid tələbə kartı ilə bağlı müxtəlif həm ödəmə sistemi, həm giriş kartı, həm nəqliyyat, kəşbək sistemi və s. endirimlərin təmin olunması yenilik olacaq",- deyə o əlavə edib.

