Cahangir Hacıyevə yüksək vəzifə verildi - FOTO

Ədliyyə nazirinin müvafiq əmri ilə Cahangir Hacıyev Nazirliyin İnsan resursları idarəsinə rəis təyin edilib.



Metbuat.az bildirir ki, Cahangir Hacıyev 1978-ci ildə anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 2000-ci ildə bakalavr, 2002-ci ildə magistr dərəcələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1994-cü ildə əmək fəaliyyətinə başlayan Cahangir Hacıyev müxtəlif illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında YUNESKO mərkəzinin müdiri, Rəhbər kadrların ixtisasının artırılması fakültəsinin dekan müavini vəzifələrində çalışıb. 2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetində və Dövlət İdarəçilik Akademiyasında pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub.

2012-ci ildən bu vəzifəyə təyin olunanadək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Sosial innovasiyalar və strateji araşdırmalar, İnsan resurslarının idarəedilməsi, Elektron sənəd dövriyyəsi şöbələrində müdir müavini vəzifələrində çalışıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi”, 10 may 2023-cü il tarixdə isə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 10 illiyi” yubiley medalları ilə təltif edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.