"Suriyada qurulacaq ədalətli sülh bizə daha çox fayda verəcək”.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istindən xəbər verir ki, Ərdoğan bu sözləri Vaşinqtondan qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərin sualları cavablandırarkən deyib.

“Biz hər fürsətdə Suriyanın ərazi bütövlüyünün bizim də maraqlarımızda olduğunu bildiririk. Suriyada qurulan sülh ən çox bizə fayda verəcək. İndiyədək bu proses müsbət istiqamətdə inkişaf edib. Ümid edirəm ki, tezliklə konkret addımlar atacağıq”.



Mədinə Zaur/Mətbuat.az

