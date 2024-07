Türkiyədə Hatayın Arsuz rayonunda meşəlik ərazidə yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TRT məlumat yayıb.

Yanğına havadan və qurudan müdaxilə edilir.

