"Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messi Portuqaliya millisinin kapitanı Kristiano Ronaldodan daha yaxşıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu argentinalı futbolçu Angel Di Maria deyib.

"Ən yaxşı futbolçu ən çox "Qızıl top"a sahib olandır. Messidə səkkiz, Ronaldoda isə beşi var. Mənim üçün onların arasında müəyyən məsafə var”, - Di Maria bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.