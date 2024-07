UEFA Avropa Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsində keçiriləcək “Zirə” - “Şerif” (Moldova) oyununun biletləri sabah - iyulun 14-ü saat 12:00-dan satışa çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, biletlərin qiyməti sektorlara əsasən müvafiq olaraq 2, 5, 10, və 20 manat təşkil edir.

Satış məntəqələri: “Zirə İdman Kompleksi”, “Dalğa Arena”, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun kassaları.

