İspaniya millisinin 17 yaşlı yarımmüdafiəçisi Lamin Yamal final matçında tarixə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyulun 13-də 17 yaşı tamam olan yarımmüdafiəçi Avropa çempionatının finalında çıxış edərək tarixin ən gənc futbolçusu olub.

O, 2024-cü il Avropa çempionatının finalında İngiltərə ilə oyunda İspaniya millisinin start heyətində yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.