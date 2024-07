Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu Abbasov Yunis Vasif oğlu bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onun uçqun altında qalaraq həlak olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, 1981-ci il təvəllüdlü hərbçimiz əslən Zaqatala rayonundan olub. Ailəli olan Yunis Abbasovun üç övladı yadigar qalıb.

