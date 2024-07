Müğənni Natavan Həbibi kliniki ölüm keçiribmiş

Müğənni Natavan Həbibi kliniki ölüm keçirdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətçi “Xəzər axşamı” verilişində danışıb.

O bildirib ki, əməliyyat zamanı narkoza görə problem yaşayıb:

“Narkozla bağlı qorxum var. Çünki əməliyyat olunanda anestezi fərqli təsir etmişdi. Ürəyim dayanmışdı. Kliniki ölüm keçirmişdim. Belə şeylərə bir az həssas yanaşıram ki, sağlamlıq gözəllikdən öndədir. Sağlamlıqla bağlı şikayətlənməyi xoşlamıram. Bu yaxınlarda da əməliyyat olunmuşam, may ayında. Kor bağırsağın partlamasından üç gün keçmişdi, zəhər qana keçirdi. Narkoz çox vurulduğu üçün ürəyim dayanmışdı. Üç dəqiqə kliniki ölüm olmuşdu. Ölümdən sonra nə varsa, getdim onu gördüm. Bizi çox fərqli şeylər gözləyir”.



