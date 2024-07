Mərmərə dənizində, İstanbulun yaxınlığında zəlzələ olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin maqnitudası 4,1 olub. Təkanlar yerin 7 kilometr dərinliyində meydana gəlib.

Zəlzələ şəhərdən təxminən yüz kilometr aralıda hiss olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.