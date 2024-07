II Şuşa Qlobal Media Forumu başa çatdı

Şuşada keçirilən II Qlobal Media Forumu başa çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, iyulun 20-də öz işinə başlayan və üç gün davam edən “Yalan məlumatların ifşası: Dezinformasiyaya qarşı mübarizə” Forumu bu gün öz işini yekunlaşdırıb.

Qeyd edək ki, 50-ə yaxın ölkədən 150-dən çox xarici qonağın, o cümlədən, 30-a yaxın ölkənin informasiya agentliyinin, 3 beynəlxalq təşkilat və 82 media qurumunun qatıldığı forum iştirakçılar üçün birgə müzakirə və hərəkət platforması rolunu oynayıb.

Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev “Yalan məlumatların ifşası: Dezinformasiyaya qarşı mübarizə” Forumunun açılış mərasimində iştirak edib və jurnalistlərin çoxsaylı suallarını cavablandırıb.

