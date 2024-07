Milli Məclis Aparatının sabiq rəhbəri Səfa Mirzəyev vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun ailəsindən məlumat verilib.

O, uzun sürən xəstəlikdən sonra biraz əvvəl dünyasını dəyişib.

