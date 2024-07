Paris Olimpiadası bu gün başlayır

Bu gün Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarına start veriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, dünyanın ən böyük idman yarışı futbol matçları ilə başlayacaq.

Günün ilk qarşılaşmalarının start fiti saat 17:00-da veriləcək.

Qeyd edək ki, Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi iyulun 26-da olacaq.

Olimpiya Oyunları

Futbol yarışları

17:00. Argentina – Mərakeş

17:00. Özbəkistan – İspaniya

19:00. Misir – Dominikan Respublikası

19:00. Qvineya – Yeni Zenlandiya

21:00. İraq – Ukrayna

21:00. Yaponiya – Paraqvay

23:00. Fransa – ABŞ

23:00. Mali – İsrail

