İstifadəçilər artıq "Telegram"da olduğu kimi "WhatsApp"da da ləqəblər yarada biləcəklər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni funksiya sayəsində artıq telefon nömrənizi başqaları ilə bölüşmədən ünsiyyət yaratmaq mümkün olacaq, eyni zamanda başqalarını istifadəçi adı ilə axtarışa verərək tapmaq olacaq.

Məxfilik səviyyəsini yüksəldəcək bu yenilik hazırda təkmilləşdirmə mərhələsindədir.

