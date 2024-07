Əmlaka çıxarış alanların sayı azalıb - Səbəb nədir?

Bu il daşınmaz əmlaka çıxarış alanların sayı xeyli azalıb.

Metbuat.az '"Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, bu ilin I yarısında 177 min 664 daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,8 % azdır.

Məlumatı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti yayıb.

Mövzu ilə bağlı danışan əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı isə hesab edir ki, əmlak bazarı aktivdir və mülkiyyət hüququnun qeydiyyat məsələsi, yəni çıxarış alınması da dayanmayan prosesdir. Ekspert vurğulayıb ki, burada söhbət sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi prosesindən getmir, təkrar alqı-satqılardan gedir. Yəni son dövrlərdə əksər insanlar çıxarışlı mənzil aldığından mülkiyyət hüququnun yeni qeydiyyatı kimi hesablanmır.

Ramil Osmanlı qeyd edib ki, ilkin qeydiyyat ümumi daşınmaz əmlak bazarında aparılan qeydiyyatın cəmi 15 faizini təşkil edir.

Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, mənzil bazarında durğunluq var. Buna səbəb mənzillərin həddindən artıq baha olmasıdır. Evini satanlar düşünürlər ki, alan ipotekaya üz tutacaq və o da öz mənzilini baha təklif edəcək. Lakin ipoteka qiymətləndirilməsi zamanı mənzilə az qiymətə dəyərləndirildiyindən ona təklif edilən qədər vəsait ayrılmır. Nəticədə də alqı-satqı baş tutmur.

