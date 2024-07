Türkiyənin Qəhrəmanmaraş vilayətinin Onikişubat rayonunda meşə yanğını başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğının söndürülməsinə həm qurudan, həm də havadan müdaxilə olunur.

Əraziyə 1 helikopter, 11 su tankeri, 4 su çəni, və 110 canlı qüvvə ilə cəlb edilib.

Hadisə yerinə yaxın yaşayış məntəqəsindən əhali təxliyə edilir.

