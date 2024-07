İngiltərədə yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb. Hadisə səhər saatlarında Şimali Yorkşir qraflığında, Torqanbi kəndi yaxınlığında baş verib. Təyyarə açıq əraziyə çırpılıb.

Qəza nəticəsində iki nəfər ölüb.

