Yoqanın orqanizmə bu faydaları var

Yoqa ilə qədim zamanlardan bəri bir çox insan məşğul olur. Yoqa gün ərzində özünüzü daha canlı və enerjili hiss etməyə, günü məhsuldar keçirməyə kömək edir. Bununla yanaşı sağlamlıq üçün də bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən yoqanın faydalarını təqdim edir:

- Yoqa çevikliyinizi artırmağa kömək edir

- Ağrıları aradan qaldırır

- Onurğa sağlamlığını dəstəkləyir

- Ürək-damar sağlamlığınızı qoruyur

- İmmunitet sisteminizi gücləndirir, sizi xəstəliklərə qarşı daha davamlı edir

- Arıqlamağınıza kömək edir

- Sümük sağlamlığını qoyurur. Osteoporoz kimi sağlamlıq problemlərinin qarşısını alır.

- Qan dövranını sürətləndirir

- Ağciyər sağlamlığını qoruyur.

