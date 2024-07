Azərbaycanın boksçusu Məhəmməd Abdullayev Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında ilk görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 92 kq çəki dərəcəsində yer alan idmançı 1/8 final mərhələsində Almaniyadan olan Nelvi Raman Tiafakla üz-üzə gəlib.

Bu görüşdə idmançımız məğlub olub.

Qeyd edək ki, Paris-2024 avqustun 11-də başa çatacaq.

