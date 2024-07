Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Cənubi Kiprə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın xarici işlər nazirliyi məlumat yayıb.

Səfər zamanı hər iki ölkənin nazirləri arasında görüş baş tutacaq.

