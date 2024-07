Bu gün İran İslam Respublikasının yeni seçilən prezidenti Məsud Pezeşkianın andiçmə mərasimi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Bakı vaxtı ilə 16:00-da İslami Şura Məclisində baş tutacaq.

Tədbirdə 70-dən artıq xarici nümayəndənin, 600 nəfər yerli və əcnəbi jurnalistin iştirakı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.