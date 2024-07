Bu ilin ikinci rübündə dünya bazarlarında qızılın orta qiyməti illik müqayisədə 18% artaraq bir troya unsiya üçün 2 338 ABŞ dolları təşkil edib.

Bu barədə Metbuat.az Ümumdünya Qızıl Şurasının (World Gold Council, WGC) hesabatına istinadən xəbər verir.

Bununla belə, bu ilin birinci rübü ilə müqayisədə ikinci rübdə qızılın orta qiyməti 13% artıb.

