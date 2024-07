İranın yeni prezidenti Məsud Pezeşkianın andiçmə mərasimi baş tutub.

Metbuat.az İran mediasına istinadən xəbər verir ki, tədbir Tehranda parlamentin binasında keçirilib. Mərasimdə 80 dövlətdən rəsmi qonaqlar iştirak edib.

İran konstitusiyasının 121-ci maddəsinə əsasən, Məsud Pezeşkian parlament üzvləri, Konstitusiya Keşikçiləri Şurasının üzvləri və məhkəmə hakimiyyəti başçısını qarşısında and içib.

