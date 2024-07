“Qarabağ” çox güclü idi.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Cəbəllütariqin “Linkoln” komandasının baş məşqçisi Xavi Munoz Bakıda “Qarabağ”a 0:5 hesabı ilə uduzduqları UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis matçın çətin keçdiyini bildirib: “Kiminlə qarşılaşdığımızı bilirdik. Dik durmağa çalışdıq. Amma bilirdik ki, hansı komanda ilə oynayırıq. Sona qədər vuruşduq. Lakin heç nə alınmadı, bacarmadıq”.

