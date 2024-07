Əsas heyət uğrunda savaş - Arda planları alt-üst etdi

Türkiyəli futbolçu Arda Güler "Real Madrid"in mövsümöncəsi təlim-məşq toplanışına qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid”in ABŞ-dakı mövsümöncəsi düşərgəsinə aparılan Ardanın fiziki vəziyyəti məşqçiləri sevindirib. “Marca” qəzetinin xəbərinə görə, Arda Güler mövsümöncəsi boş vaxtdan fiziki cəhətdən yaxşı istifadə edib. O, tətil müddətində texniki heyətin istəyini yerinə yetirib və fiziki vəziyyətini təkmilləşdirib.

“Real Madrid”in texniki heyəti Ardanın çıxışını görəndə heyran olub. Xəbərə görə, Arda Güler yeni mövsüm “Real Madrid”də önəmli rol oynaya bilər. Bundan əvvəl dərc edilən xəbərlərdə Ardanın baş məşqçi Karlo Ançelottinin yeni mövsüm üçün əsas heyətində yer almadığı barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.