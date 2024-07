Paris-2024: Avropa çempionumuz mübarizəyə başlayır

Bu gün Azərbaycanın üç idmançısı və 3x3 basketbol millisi Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında çıxış edəcək.

Metbuat.az bildirir ki, ilk olaraq cüdoçu Elcan Hacıyev tatamiyə çıxacaq.

Belə ki, 90 kq çəki dərəcəsində yer alan Avropa çempionu Türkiyə təmsilçisi Mixael Zqankla üz-üzə gələcək.

Akademik avarçəkmə üzrə yığmamızın üzvü Diana Dımçenko 6-12-ci yerlər uğrunda yarışacaq.

Badmintonçu Edi Reski Dviçayo E qrupundakı ikinci görüşündə danimarkalı Anders Antonsenin müqavimətini qırmağa çalışacaq. Təmsilçimiz ilk görüşündə avstriyalı Kollins Filimonu üstələyib.

Son olaraq Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi ABŞ seçməsi ilə qarşılaşacaq. Komandamız ötən gün ilk matçında İspaniyaya məğlub olub - 16:18.

Triatlonçumuz Rostislav Pevtsovun çıxışı isə Sena çayında suyun keyfiyyətininn aşağı olması səbəbindən növbəti dəfə təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, Paris-2024 avqustun 11-də başa çatacaq. Hələlik cüdoçu Hidayət Heydərov (73 kq) qızıl medal əldə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.