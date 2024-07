İsmayıl Haniyənin öldürülməsinə görə qisas alınacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının X hesabında edilən paylaşımda bildirilir. Qeyd edilib ki, HƏMAS liderinin öldürülməsi “qorxaq bir hərəkətdir” və bunu edənlər cavablarını alacaq.

Qeyd edək ki, İsmayıl Haniyənin Tehrandakı iqamətgahının vurulması nəticəsində o və bir cangüdəni həyatını itirib.

