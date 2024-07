AZTV-nin sədr müavini Rüfət Həmzəyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az bildirir ki, AZTV-nin mətbuat katibi Rüfət Seyidov faktı Konkret.az-a təsdiqləyib. O bildirib ki, Rüfət Həmzəyev artıq AZTV-də çalışmır. Əldə etdiyimiz məlumata görə, Rüfət Həmzəyev ingilis dilli telekanala rəhbər təyin edilib.

Artıq Rüfət Həmzəyevin adı AZTV-nin saytında sədr müavini vəzifəsini bildirən məlumat hissəsindən çıxarılıb.

