Azərbaycan 3x3 basketbol yığması Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandamız Fransa ilə üz-üzə gəlib.

Millimiz bu görüşdə 10:15 hesabı ilə uduzub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.